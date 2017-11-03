Путин и Трамп могут обсудить беженцев в Эт-Танфа на АТЭС, заявил Бондарев

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вопрос о ситуации с беженцами в сирийском Эт-Танфа будет поднята на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС в том случае, если она состоится, убеждён экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"В рамках АТЭС предполагается встреча Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом. Полагаю, что глава российского государства решительно поставит этот вопрос. Ведь уже очевидно, что либо мы начинаем, наконец, совместно делать одно дело – бороться с терроризмом, либо теракты будут множиться и инцидент, произошедший на днях в Нью-Йорке, увы, может повториться в любой момент", — заявил РИА Новости Бондарев.
"На это должны быть брошены все дипломатические силы международного сообщества", — заявил глава комитета.
Сенатор призвал принять оперативные меры для урегулирования ситуации с беженцами и наказать виновных в этой ситуации.
"Сейчас важно прежде всего спасти людей, восстановить им доступ к гуманитарной и медицинской помощи, а потом уже выявлять и наказывать виновных. Но виновные должны быть наказаны", — подчеркнул он.
В Кремле заявили, что любой контакт президентов России и США имеет изначально большое значение для всех международных дел, и не исключили, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может состояться.
Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.