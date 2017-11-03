Эксперт рассказал, с помощью кого США будут продолжать войну в Сирии

ДАМАСК, 3 ноя — РИА Новости. США будут использовать "Демократические силы Сирии" для продолжения войны на сирийской территории, считает преподаватель международных отношений университета Дамаска Мухаммед Хейр аль-Аккам.

ДСС или "Сирийские демократические силы" — вооруженные формирования курдов и арабов, которые не подчиняются властям Сирии и действуют при поддержке США.

"США не хотят окончания сирийской войны, пока не достигнуты их цели. Их основной инструмент для войны в Сирии, который называется ДАИШ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в РФ), доживает свои последние дни. Поэтому сейчас они переключаются на "Демократические силы Сирии" (ДСС). Теперь они должны сделать то, что не смогла сделать ДАИШ*", — сказал аль-Аккам РИА Новости.

"США хотят продлить войну в Сирии максимально, чтобы сделать запланированное в регионе. Россия же стремится положить конец этой войне, поэтому вместе с сирийцами ищет мирное решение. Американцы этого не делают и только говорят, что хотят бороться с терроризмом, на деле же финансируют ДАИШ* и ДСС", — добавил эксперт.

В то же время он предостерег сирийских оппозиционеров, в том числе курдов, от сотрудничества с США.

"Сирийским курдам нужно помнить, что американцы продадут их, когда интересы разойдутся. Мы видели, как США продали (бывшего президента Иракского Курдистана) Барзани, когда иракским курдам не удалось отделиться от Багдада. Сирийским курдам нужно помнить, что их сила зависит от единства Сирии", — подчеркнул аль-Аккам.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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