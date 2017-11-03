В Швейцарии надеются на продление мандата комиссии ОЗХО-ООН в Сирии

ЖЕНЕВА, 3 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария рассчитывает на продление СБ ООН мандата совместной комиссии ОЗХО/ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, говорится в заявлении Федерального департамента по международным делам, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

В швейцарском МИД заявили, что приняли к сведению недавний доклад совместной комиссии по расследованию случаев применения химоружия в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. Кроме того, в Берне отметили, что оказывали техническое содействие в составлении документа.

"В целях предотвращения новых злоупотреблений и недопущения таких тяжких преступлений определение фактов имеет решающее значение. Швейцария надеется, что Совету Безопасности удастся договориться о продлении мандата Объединенной комиссии по расследованию ОЗХО и ООН. Берн считает необходимым проведение дальнейших расследований случаев подозрений на использование химического оружия", — говорится в заявлении.

Швейцария также вновь призывает СБ ООН безотлагательно передать ситуацию в Сирии под юрисдикцию Международного уголовного суда с целью выявления и наказания виновных в использовании химического оружия, а также других серьезных нарушений международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта. Кроме того, Берн просит СБ ООН рассмотреть любые меры по пресечению безнаказанности за наиболее серьезные преступления в Сирии и обеспечению защиты гражданского населения.

В Швейцарии вновь заявили, что конфликт в Сирии может быть урегулирован только политическим путем.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

РФ ранее заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября. Как позже заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, Москва рассчитывает, что ее проект резолюции по продлению мандата миссии ОЗХО-ООН в Сирии будет поддержан.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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