На конгрессе по Сирии в Сочи будут обсуждать новую конституцию страны

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Конгрессе национального диалога Сирии планируется обсудить возможность разработки новой конституции и проведение выборов в стране, говорится в документе, который предоставил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

"Темы для обсуждения: необходимость новой конституции и проведение на ее основе честных, свободных и прозрачных выборов с участием всех сирийцев (в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254)", — сообщается в нем.

В документе также отмечается, что на конгрессе планируется обсудить борьбу с терроризмом, сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии, восстановление разрушенной инфраструктуры страны, возвращение беженцев.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

МИД РФ опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции и некоторые другие политические силы заявили об отказе от участия в конгрессе.