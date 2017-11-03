В сирийском Хадере число жертв теракта увеличилось до девяти

БЕЙРУТ, 3 ноя — РИА Новости. Жертвами теракта в сирийском городе Хадер в провинции Кунейтра возросло до девяти, 21 человек ранен, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Смертник привел в действие взрывное устройство на въезде в Хадер близ Голанских высот.
По последним данным, террорист находился за рулем заминированного автомобиля и подорвал себя рядом с жилыми домами.
По данным агентства, смертник из группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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