Лавров назвал представительным грядущий конгресс сирийского нацдиалога

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи, будет довольно представительным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Все сирийские представители правительства и всех слоев оппозиции были приглашены, уже многие подтвердили свое участие, включая правительство", — сказал Лавров.
Он пояснил, что президент Сирии Башар Асад публично сделал заявление о том, что он поддержит этот конгресс и поддерживает сосредоточение деятельности этого мероприятия на подготовке новой Конституции, организации новых выборов.
"В ближайшее время, думаю, мы объявим о тех конкретных сроках, в которые этот конгресс будет созван", — указал он.
МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявил об отказе от участия.
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