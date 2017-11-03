Лавров назвал представительным грядущий конгресс сирийского нацдиалога

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. 3 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи, будет довольно представительным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Все сирийские представители правительства и всех слоев оппозиции были приглашены, уже многие подтвердили свое участие, включая правительство", — сказал Лавров.

Он пояснил, что президент Сирии Башар Асад публично сделал заявление о том, что он поддержит этот конгресс и поддерживает сосредоточение деятельности этого мероприятия на подготовке новой Конституции, организации новых выборов.

"И ответы от приглашенных из числа неправительственных представителей продолжают поступать. Мы анализируем поступающие ответы, отмечаем, что характер этого мероприятия вырисовывается весьма и весьма представительный", — подчеркнул Лавров.

"В ближайшее время, думаю, мы объявим о тех конкретных сроках, в которые этот конгресс будет созван", — указал он.

МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявил об отказе от участия.

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