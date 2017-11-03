На конгресс нацдиалога Сирии пригласили всю оппозицию, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве. 3 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Приглашения на конгресс национального диалога Сирии были разосланы всем представителям сирийской оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Я считаю, что сейчас слишком много преждевременных разговоров, прогнозов на эту тему. Приглашения на конгресс были разосланы и правительству и, подчеркну это особо, абсолютно всем сирийским оппозиционным силам: как внутри Сирии, так и за ее пределами", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

По словам министра, конгресс в Сочи станет "первой попыткой все-таки начать выполнять резолюцию 2254, которая постановила, что международное сообщество должно оказывать всяческое содействие сирийцев в организации инклюзивного межнационального диалога".

МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявил об отказе от участия.