На конгресс нацдиалога Сирии пригласили всю оппозицию, заявил Лавров

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Приглашения на конгресс национального диалога Сирии были разосланы всем представителям сирийской оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что сейчас слишком много преждевременных разговоров, прогнозов на эту тему. Приглашения на конгресс были разосланы и правительству и, подчеркну это особо, абсолютно всем сирийским оппозиционным силам: как внутри Сирии, так и за ее пределами", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.
По словам министра, конгресс в Сочи станет "первой попыткой все-таки начать выполнять резолюцию 2254, которая постановила, что международное сообщество должно оказывать всяческое содействие сирийцев в организации инклюзивного межнационального диалога".
МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявил об отказе от участия.