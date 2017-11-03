МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Конечная цель США в начинающемся процессе послевоенного урегулирования в Сирии — влиться в него, получить представительство в будущем конгрессе народов САР и влиять на обстановку в стране, но активность Вашингтона в формировании боевых отрядов "умеренной оппозиции" не приведет к усилению американского влияния, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что, по заявлениям очевидцев, США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную "умеренную оппозицию". Основой ее стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

"Понятно, что конечная цель США в начинающемся процессе уже, скажем так, послевоенного урегулирования — в этот процесс влиться, получить какое-то представительство в будущем конгрессе народов Сирии и влиять на обстановку через те структуры, которые будут созданы и будут реально управлять страной. А представительства не может быть, если оппозиция не контролирует какие-то территории", — сказал Мураховский РИА Новости.

Он отметил, что это — не первая попытка США создать вооруженные формирования некой оппозиции правительству Сирии, подконтрольной им. "Я напомню, что они, по меньшей мере, уже профукали, грубо выражаясь, 500 миллионов долларов на создание так называемой сирийской новой армии. И сами же американские военные на слушаниях в конгрессе заявили, что когда формирования этой армии перешли границу Иордании и САР, то в итоге она разбежалась, вооружение досталось радикальным исламистским формированиям, а деньги были потрачены попусту", — пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас американская тактика сколачивания оппозиции из боевиков получила продолжение, поскольку на территории Иордании продолжается формирование подобных вооруженных отрядов якобы оппозиции. "Но на этот раз американцы взяли под контроль определенную часть территории Сирии в районе Эт-Танфа. И эти отряды находятся под американским зонтиком непосредственно на территории Сирии", — уточнил военный аналитик.

По словам Мураховского, в период острой стадии конфликта США это сделать не удалось, так как "их проект создания сирийской новой армии провалился, как и проект поставить под контроль некие умеренные вооруженные группировки, оппозиционные, как они говорят, режиму (президента Сирии Башара) Асада".

Он напомнил, что американцы никак не могли, например, отделить так называемые умеренные группировки от радикальных. "Вспомним их споры с Россией по поводу разделения, где умеренные, где радикалы, кого бомбить можно, кого нельзя. В итоге они так и не смогли предоставить российской стороне данные, где же, все-таки, проходит граница между умеренными и радикалами. То есть американцы реально обстановкой, как говорят, на земле, непосредственно на территории Сирии, владеют слабо", — заявил эксперт.

Мураховский полагает, что никакими группировками США реально не управляют, поэтому вынуждены создавать таковые своими руками и пытаться через них влиять на обстановку на сирийской территории. "Но я думаю, что ничего серьезного у них не получится, и американцы не смогут реально влиять на ситуацию в САР", — заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что США активизировали усилия по поддержке боевиков в САР после сообщений о возможном сокращении группировки Вооруженных сил РФ в Сирии к концу 2017 года. По его словам, попытки США расчленить Сирию продолжаются, "поэтому торопиться с сокращением нашей группировки там, с уходом из Сирии нам нельзя".

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