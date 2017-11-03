В Алеппо приступили к восстановлению водонасосной станции

ЛАТАКИЯ (Сирия), 3 ноя – РИА Новости. Специалисты ведут восстановительные работы на водонасосной станции в квартале Сулейман аль-Халяби на востоке сирийского города Алеппо.

Этот стратегически важный объект около четырех лет находился под контролем боевиков. После них на станции осталось много разрушений, она была заминирована. Обезвреживали взрывоопасные предметы российские саперы.

Директор станции Мухаммед Раттас сообщил журналистам, что через несколько дней здесь начнется покраска загрунтованных стен. "Сейчас мы все меняем — гидроизоляцию, кровлю, чтобы вода во время дождей не попадала внутрь", — сказал он.

"Когда здесь были боевики, они направляли воду только в те районы, которые контролировали, а те, где были мирные жители, от воды просто отрезали", — добавил Раттас.

Директор также отметил, что террористы уничтожили на станции современную технику.

Технолог Махмуд Сармени сетует, что из-за этого сотрудникам приходится делать работу, которую раньше выполняла техника. "Сейчас, конечно, все приходится делать вручную. Оборудование выведено из строя. В воду нужно вручную разбрасывать брикеты с хлором", — пояснил он.

Он рассказал, что воду в город подают старые и изношенные насосы, для которых невозможно найти запчасти, а работают они только благодаря мастерству сотрудников станции. Для ремонта насосов зачастую приходится использовать подручные средства.

Инженер Эмен Кафа жалуется, что боевики испортили "электронный мозг" системы очистки воды. "Все прострелено из автомата, и сейчас из трех ступеней очистки мы можем пользоваться лишь одной. Максимум, которого мы можем достичь, — 70% от той степени очистки воды, что была раньше", — говорит он.

В подвале станции был обнаружен подземный ход. По словам сотрудника предприятия Абдуллы Мухаммеда, террористы рыли его в секретности, чтобы рабочие не узнали об этом.

"Этот туннель 250 метров в длину. Боевики копали его, чтобы подобраться к посту полиции и устроить взрыв, но закончить начатое они просто не успели", — сказал он.

Власти планируют сначала завершить ремонт здания, а после этого взяться за инфраструктуру. В этом году здесь намерены заменить трубопровод. Однако власти отмечают, что уже сейчас вода есть во всех домах, больницах и школах Алеппо.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>