В Алеппо приступили к восстановлению водонасосной станции

ЛАТАКИЯ (Сирия), 3 ноя – РИА Новости. Специалисты ведут восстановительные работы на водонасосной станции в квартале Сулейман аль-Халяби на востоке сирийского города Алеппо.
Директор станции Мухаммед Раттас сообщил журналистам, что через несколько дней здесь начнется покраска загрунтованных стен. "Сейчас мы все меняем — гидроизоляцию, кровлю, чтобы вода во время дождей не попадала внутрь", — сказал он.
"Когда здесь были боевики, они направляли воду только в те районы, которые контролировали, а те, где были мирные жители, от воды просто отрезали", — добавил Раттас.
Директор также отметил, что террористы уничтожили на станции современную технику.
Технолог Махмуд Сармени сетует, что из-за этого сотрудникам приходится делать работу, которую раньше выполняла техника. "Сейчас, конечно, все приходится делать вручную. Оборудование выведено из строя. В воду нужно вручную разбрасывать брикеты с хлором", — пояснил он.
Инженер Эмен Кафа жалуется, что боевики испортили "электронный мозг" системы очистки воды. "Все прострелено из автомата, и сейчас из трех ступеней очистки мы можем пользоваться лишь одной. Максимум, которого мы можем достичь, — 70% от той степени очистки воды, что была раньше", — говорит он.
В подвале станции был обнаружен подземный ход. По словам сотрудника предприятия Абдуллы Мухаммеда, террористы рыли его в секретности, чтобы рабочие не узнали об этом.
"Этот туннель 250 метров в длину. Боевики копали его, чтобы подобраться к посту полиции и устроить взрыв, но закончить начатое они просто не успели", — сказал он.
Власти планируют сначала завершить ремонт здания, а после этого взяться за инфраструктуру. В этом году здесь намерены заменить трубопровод. Однако власти отмечают, что уже сейчас вода есть во всех домах, больницах и школах Алеппо.
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