Россия предложила Совбезу ООН направить экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун

ООН, 3 ноя — РИА Новости. Россия предложила направить экспертов в сирийский город Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат для проведения расследования инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Соответствующий проект резолюции был внесён в Совет Безопасности ООН.

Документ предписывает экспертам совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) направить группу следователей на место инцидента в Хан-Шейхуне "для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов".

Также предлагается, что другая группа экспертов проведет расследование на авиабазе Шайрат и "соберёт пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе".

Подчеркивается, что в ходе работы специалисты СМР должны собрать и проанализировать дополнительную информацию и свидетельства, которые не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН накануне. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта". В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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