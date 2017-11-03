Минобороны рассказало о результатах работы российских саперов в Сирии

Военнослужащий РФ во время разминирования в Сирии. Архивное фото

Военнослужащий РФ во время разминирования в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские саперы за неделю в Сирии проверили более 200 гектаров территории, обезвредили более 4,6 тысячи взрывоопасных предметов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны РФ.

"Более 200 га проверено. Более 4,6 тысячи взрывоопасных предметов обезврежено", — говорится в сообщении.

Кроме того, за последнюю неделю беспилотники совершили более 173 вылетов и обнаружили более 151 объекта боевиков. Также за это время было подготовлено 54 военных инженера для сирийской армии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>