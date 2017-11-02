Бондарев надеется на позитивные изменения в работе России и США по Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев считает, что есть небольшая надежда на позитивные изменения в сотрудничестве России и США по Сирии.

"Конечно, не следует питать иллюзий относительно резкой переориентации США в русло истинной борьбы с террористами. Но есть ли надежда на позитивные изменения в сотрудничестве России и США по Сирии? Откровенно говоря, небольшая", — говорится в статье Бондарева, опубликованной в " Российской газете ".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от ограничения контактов с РФ по военной линии. По его словам, США выдвигают надуманные предлоги для того, чтобы не возобновлять полноформатное сотрудничество в этой сфере.

В Пентагоне же сообщали РИА Новости, что "военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов", а также "поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости", "однако министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма". В оборонном ведомстве пояснили, что эти ограничения прописаны в законе о национальной обороне США (NDAA).

В конце октября официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США хотели бы работать с РФ "по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности (США)", в частности, по Сирии.

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