Богданов: переговоры о создании новой зоны деэскалации в Сирии продолжаются

КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Переговоры по созданию еще одной зоны деэскалации в Сирии продолжаются, заявил, выступая в Казанском федеральном университете перед студентами, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Зон деэскалации создано четыре. Американцы предлагают еще создать — какую-то пятую, шестую, продолжаются переговоры", — сказал Богданов.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. По итогам шестого раунда встречи 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Седьмой раунд завершился 31 октября, на нем было принято решение о проведении в Сочи 18 ноября конгресса национального диалога Сирии.

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