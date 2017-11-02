Москва привлечет курдов к выработке нацконсенсуса в Сирии, заявила Захарова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Курды приглашены к участию в Конгрессе национального диалога Сирии с целью участия в работе по выработке общенационального консенсуса, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Основной посыл того, что хочет сделать РФ… это вовлечь, в частности, курдов, в общеполитический консенсус, или, по крайней мере, работу, нацеленную на общеполитический национальный консенсус в Сирии, который должен привести к конкретным результатом", — заявила Захарова.

"Не манипуляция людьми, не манипуляция теми этноконфессиональными особенностями различных групп, которые проживают в Сирии… не использование этих людей как разменной монеты в ходе достижения глобальных целей. А именно работа по вовлечению их в этот процесс", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса. МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций.

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