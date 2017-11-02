Путин и Назарбаев обсудили итоги встречи в Астане по Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым итоги седьмой встречи по Сирии, прошедшей в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены итоги седьмой Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 30-31 октября сего года. В этой связи отмечена эффективность работы в астанинском формате, способствующей успехам в борьбе с террористическими группировками в Сирии и созданию предпосылок для политического урегулирования кризисной ситуации в этой стране", — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран затронули "ряд практических аспектов взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза".

"Условлено продолжить обмен мнениями по актуальным международным вопросам и дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах на 14-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 9 ноября сего года в Челябинске", — добавили в пресс-службе.

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