Путин и Назарбаев обсудили итоги встречи в Астане по Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым итоги седьмой встречи по Сирии, прошедшей в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.
Также лидеры двух стран затронули "ряд практических аспектов взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза".
"Условлено продолжить обмен мнениями по актуальным международным вопросам и дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах на 14-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 9 ноября сего года в Челябинске", — добавили в пресс-службе.
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