Конгресс нацдиалога Сирии поможет женевскому процессу, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 26 октября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 26 октября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что конгресс национального диалога Сирии поможет продвижению политического процесса под эгидой ООН в Женеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По нашему убеждению, конгресс сирийского национального диалога мог бы способствовать переводу в практическую плоскость положений резолюции 2254 СБ ООН о политическом урегулировании в Сирии, помочь продвижению переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как отметила дипломат, идея созыва такого конгресса находится в активной проработке, а о деталях проведения этого мероприятия будет сообщено дополнительно.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса. МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций.

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