Механизм ОЗХО-ООН по Сирии должен продолжать работу, считают в МИД Франции

ПАРИЖ, 2 ноя — РИА Новости. Французские власти настаивают на необходимости продолжения работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Совместный механизм расследования должен продолжить свою работу. Он вновь продемонстрировал свою полезность и профессионализм в методах проведения расследования. Он должен иметь возможность продолжать фиксировать случаи применения химического оружия, чтобы виновные, будь то власти или нет, не чувствовали себя в безопасности и однажды понесли ответственность за свои действия", — сказала Ромате-Эспань.

Она напомнила, что механизм был утвержден СБ ООН в августе 2015 года и что его мандат должен быть продлен до 17 ноября.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением газа в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".