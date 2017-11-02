Россия расценивает обвинения США по ОЗХО как провокацию, заявил сенатор

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия расценивает обвинения США в адрес России в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как провокацию и саботаж борьбы с радикальными исламистами, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Ранее в среду Вашингтон обвинил Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Попытки США переложить ответственность за применение химоружия на легитимную сирийскую власть мы расцениваем как провокацию, саботаж борьбы с радикальными исламистами и – цитируя наших же обвинителей – их "демонстрацию бездушия, неуважения к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважения международных норм", — цитирует Бондарева его пресс-служба.

Он подчеркнул, что подобные обвинения США говорят о ведении Вашингтоном войны в информационном пространстве, тогда как Россия ведёт войну "совершенно другую" — с террористами на Ближнем Востоке.

"С докладом по химатакам в Сирии, который Штаты представили на днях, мы ознакомились. Что можно сказать? Расследование проведено однобоко, под нужным Вашингтону ракурсом. Во всех преступлениях обвиняются правительственные войска во главе с Башаром Асадом. В оценках и выводах – двойные стандарты. Российскую оценку событий документ вообще не учитывает", — сказал сенатор.