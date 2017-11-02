Франция продолжит диалог с Россией по контактной группе по Сирии

ПАРИЖ, 2 ноя — РИА Новости. Французские власти продолжают диалог с Россией и другими постоянными членами Совета Безопасности ООН по вопросу создания новой международной контактной группы по Сирии заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Данная инициатива была представлена постоянным членам Совета Безопасности ООН, и мы продолжаем обсуждать этот вопрос с ними, в том числе с Россией", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в четверг.

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Сообщалось, что туда войдут страны-участницы СБ ООН, а также все заинтересованные стороны.

В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва все еще ждет от Парижа более конкретные детали французской инициативы и будет готова ее рассматривать.

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