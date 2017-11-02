Москва надеется на поддержку резолюции по продлению мандата миссии ОЗХО

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что ее проект резолюции по продлению мандата миссии ОЗХО ООН в Сирии будет поддержан, заявил в четверг директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>