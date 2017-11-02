Москва надеется на поддержку резолюции по продлению мандата миссии ОЗХО

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что ее проект резолюции по продлению мандата миссии ОЗХО ООН в Сирии будет поддержан, заявил в четверг директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Этот проект резолюции будет представлен, и мы рассчитываем, что все, кто до сих пор заявлял о важности продления мандата, нас поддержат. Приглашаем всех членов СБ к соавторству — если они всерьез выступают, конечно же — за продление, а не за то, чтобы сохранить его в нынешнем виде, когда он оказывается недееспособным", — сказал Ульянов на брифинге.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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