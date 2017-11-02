ООН рассмотрит вопрос о продлении мандата СМР в Сирии, заявили в МИД России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Совбез ООН в ближайшие дни рассмотрит вопрос о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"В ближайшие дня Совет Безопасности рассмотрит вопрос о продлении мандата СМР", — сказал Ульянов.

РФ в начале прошлой недели заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября.

Как указали в МИД РФ, Россия проголосовала против американского проекта резолюции по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН, назвав основной из них невозможность "бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач", без чего "невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что РФ стояла "у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления", а российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть установлены и понести заслуженное наказание.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.