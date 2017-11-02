Якобы пострадавшие в Хан-Шейхуне попали в больницы до взрыва, заявили в МИД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доклад Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) содержит данные, что 57 из 247 пострадавших при взрыве в Хан-Шейхуне обратились в больницы еще до инцидента, заявил на брифинге в Москве директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

"В докладе (Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию, — ред.) отмечается, что в 57 из 247 случаев обращений за медицинской помощью, пострадавшие прибыли в лечебные заведения еще до того, как произошел инцидент. Инцидент произошел с 6:45 до 7 часов, как пишет СМР. Они обратились в медицинские учреждения еще до этого, причем все это документально зафиксировано, задокументировано", — отметил Ульянов на брифинге в Москве.

"Механизм предпочел отмахнуться от этого вопиющего факта", — посетовал Ульянов. По его предположению, "масштаб этих нестыковок свидетельствует о постановочном характере этих событий".

Он отметил также, что некоторые из пострадавших обратились в больницу в 125 километрах от Хан-Шейхуна.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

Рассмотрение доклада в Совете Безопасности ООН состоится на заседании 7 ноября.

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