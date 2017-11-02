Якобы пострадавшие в Хан-Шейхуне попали в больницы до взрыва, заявили в МИД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доклад Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) содержит данные, что 57 из 247 пострадавших при взрыве в Хан-Шейхуне обратились в больницы еще до инцидента, заявил на брифинге в Москве директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"В докладе (Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию, — ред.) отмечается, что в 57 из 247 случаев обращений за медицинской помощью, пострадавшие прибыли в лечебные заведения еще до того, как произошел инцидент. Инцидент произошел с 6:45 до 7 часов, как пишет СМР. Они обратились в медицинские учреждения еще до этого, причем все это документально зафиксировано, задокументировано", — отметил Ульянов на брифинге в Москве.
Он отметил также, что некоторые из пострадавших обратились в больницу в 125 километрах от Хан-Шейхуна.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.
Рассмотрение доклада в Совете Безопасности ООН состоится на заседании 7 ноября.
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