В Минобороны назвали безосновательными утверждения о "сирийских маркерах"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Утверждения ОЗХО об "уникальных сирийских маркерах" обнаруженных в Хан-Шейхуне следов зарина безосновательны, заявил представитель Минобороны России.

"По нашему мнению, данных для отнесения этих маркеров к категории уникальных и характерных исключительно для сирийской бинарной технологии получения зарина недостаточно", — сказал военный химик.

По его словам, в докладе не приводятся данные, в каком виде он обнаружен, каким методом идентифицирован, а также его процентное содержание в пробах.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. При этом погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии 26 октября представил свой доклад, в котором возложил ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на сирийские власти. 31 октября российская сторона направила в Совбез и Генассамблею ООН результаты предварительной оценки подготовленного следователями отчета, заявив, что он "носит любительский характер", а содержащиеся в нем выводы основаны на "дилетантской методологии".

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