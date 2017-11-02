В Минобороны назвали безосновательными утверждения о "сирийских маркерах"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Утверждения ОЗХО об "уникальных сирийских маркерах" обнаруженных в Хан-Шейхуне следов зарина безосновательны, заявил представитель Минобороны России.
По его словам, в докладе не приводятся данные, в каком виде он обнаружен, каким методом идентифицирован, а также его процентное содержание в пробах.
Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. При этом погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.
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