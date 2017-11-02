Взорванный в Хан-Шейхуне боеприпас был самодельным, заявили в Минобороны

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Боеприпас, взорванный 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне и якобы содержавший зарин, был самодельным, мог быть изготовлен из водопроводной трубы, сообщил журналистам в четверг представитель Минобороны России на брифинге в МИД РФ.

"Все авиационные бомбы изготавливаются из высоколегированной стали, которая при подрыве взрывчатого вещества внутри корпуса бомбы делится на мелкие фрагменты осколков… на данной фотографии нам выдают за фрагменты осколков непонятный лист металла, который имеет характерные замины и характерные порывы, что свидетельствует о том, что металл довольно пластичен. Такой металл применяется для изготовления водопроводных труб", — сказал он.

Кроме того, по данным МО РФ, разброс осколков на месте взрыва свидетельствует о том, что в момент взрыва боеприпас находился в неподвижном состоянии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

* Террористическая организация, запрещена в России