МИД: ОЗХО так и не предоставила Дамаску пробы с места применения химоружия

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ОЗХО так и не предоставила Дамаску пробы, собранные в месте предполагаемого применения химоружия, что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, сирийская сторона имеет право запросить и получить часть проб, отобранных на ее территории в месте предполагаемого применения химоружия. Но на соответствующий запрос Дамаска технический секретариат ОЗХО до сих пор не отреагировал. Пока только обещают дать образцы, но не в полном объеме", — заявил Ульянов на брифинге в Москве.

"Это прямое несоблюдение положений Конвенции", — отметил он.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН в конце октября. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта". Рассмотрение доклада в Совете Безопасности ООН состоится на заседании 7 ноября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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