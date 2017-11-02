Минобороны России: сирийский Су-22 не мог применить химоружие в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сирийский самолет Су-22 не мог сбросить бомбу с химическим зарядом на Хан-Шейхун, так как не приближался к месту на достаточное для бомбардировки расстояние, сообщил представитель Минобороны РФ в четверг на брифинге в МИД РФ.

"Таким образом, считаю, что представленные материалы не могут подтверждать применение в Хан-Шейхуне химического оружия в виде авиационной бомбы, сброшенной с самолета Су-22 ВВС Сирийской арабской республики", — сказал представитель МО РФ.

По его словам, самолет пролетал 4 апреля 2017 в период с 06.30 до 07.00 на удалении не менее пяти километров курсом, исключающим любые физические возможности нанесения удара по данному населенному пункту.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.