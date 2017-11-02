МИД: обвинения Дамаска в применении химоружия в Хан-Шейхуне несостоятельны

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия в Хан-Шейхуне несостоятельны с технической точки зрения, заявил на пресс-конференции в Москве директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
"Если самолет летел по тому курсу, который был зафиксирован Соединенными Штатами — этот курс представлен на слайдах, — то он просто технически не мог ударить по Хан-Шейхуну. То есть основная версия доклада СМР лопается, технически это было невозможно сделать", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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