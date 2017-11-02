МИД: обвинения Дамаска в применении химоружия в Хан-Шейхуне несостоятельны

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия в Хан-Шейхуне несостоятельны с технической точки зрения, заявил на пресс-конференции в Москве директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

"Если самолет летел по тому курсу, который был зафиксирован Соединенными Штатами — этот курс представлен на слайдах, — то он просто технически не мог ударить по Хан-Шейхуну. То есть основная версия доклада СМР лопается, технически это было невозможно сделать", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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