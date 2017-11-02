ОЗХО пытается ввести международное сообщество в заблуждение, заявили в МИД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В РФ считают, что ОЗХО пытается ввести международное сообщество в заблуждение по поводу расследования применения химоружия в Сирии, заявил на пресс-конференции в Москве директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Четвертого октября этого года в СБ ООН выступал директор департамента по вопросам безопасности секретариата ООН, а это то самое подразделение, которое отвечает за вопросы безопасности международного персонала в поле, и он сказал, что на самом деле гарантии безопасности от местных полевых командиров, контролировавших ситуацию в районе Хан-Шейхуна, были получены. Но миссия ОЗХО не пожелала воспользоваться этой возможностью", — сказал он.

"Поэтому все свои расследования вела исключительно в дистанционном режиме", — отметил дипломат.

"Вообще-то, это уже скандал: налицо попытка ввести в заблуждение международное сообщество", — сказал Ульянов.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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