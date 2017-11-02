Доклад ООН-ОЗХО поверхностный и непрофессиональный, заявили в МИД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доклад ООН-ОЗХО по применению химоружия в Сирии оказался поверхностным и непрофессиональным, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Считаем, что он получился очень поверхностным, вовсе не профессиональным, а любительским", — заявил он на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН в конце октября. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором террористическая группировка "Исламское государство"* "несет ответственность за применение сернистого иприта". Рассмотрение доклада в Совете Безопасности ООН состоится на заседании 7 ноября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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