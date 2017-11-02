Расследование ОЗХО-ООН оказалось крайне низким, заявили в МИД России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Качество расследования ОЗХО-ООН применения химоружия в Сирии оказалось крайне низким, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Расследование (ОЗХО-ООН), по уже сложившейся на протяжении целого ряда лет порочной практике, проводилось дистанционно, в нью-йоркских и гаагских офисах, а также на территории одной из соседних с Сирией стран. Все это не могло не сказаться на качестве расследования, которое оказалось крайне низким", — заявил Ульянов на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН в конце октября. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором террористическая группировка "Исламское государство"* "несет ответственность за применение сернистого иприта". Рассмотрение доклада в Совете Безопасности ООН состоится на заседании 7 ноября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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