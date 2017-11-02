Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией в сирийском Африне

АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудничество Анкары и Москвы по созданию зоны деэскалации в сирийском Идлибе может вскоре распространиться на соседний регион Африн, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Провинция Идлиб контролируется нами изнутри, в то время как Россия контролирует его границы. Сотрудничество с Россией в скором времени распространится и на Африн", — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Азербайджан. Его цитирует газета Sabah.
По его словам, концентрация сил YPG в Африке представляет угрозу для Анкары, так как этот регион граничит с Турцией. "Они (курды) утверждают, что будут расширять свой коридор к Средиземному морю. Они могут сделать это через Aфрин. Мы не допустим такого сценария", — отметил турецкий лидер.
По его словам, разгром террористической группировки ИГ* в Сирии и Ираке близок.
"Мы не знаем, куда они (боевики ИГ*) убегут после этого – в Африку, США или Европу. Наиболее важным вопросом является то, что делать с местными террористическими группировками, такими как "Джебхат Ан-Нусра"*, поскольку число местных боевиков в ИГ* незначительно. Мы хотим, чтобы (оппозиционная – ред.) Свободная сирийская армия, которую мы поддерживаем, захватила все земли, освобожденные от террористических группировок", — добавил Эрдоган.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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