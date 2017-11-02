В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон "забалтывает" успехи России в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинения Белого дома в адрес Москвы в подрыве работы механизма ОЗХО-ООН можно объяснить стремлением США "заболтать" успехи России в Сирии и закрепить за собой позицию геополитического игрока на Ближнем Востоке, что с каждым днем им удается все хуже, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Ранее в среду Вашингтон обвинил Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Самое главное заключается в том, что США сейчас все делают, чтобы всему остальному мировому сообществу объяснить или же просто заболтать те результаты, которые мы имеем сегодня в Сирии, (где) практически уже близкая к окончательной военная победа над ИГИЛ*, к которой мы пришли вместе с (президентом Сирии) Башаром Асадом. Вот в чем их главная сейчас причина", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Депутат добавил, что "после военной победы мы закрепляем нашу позицию" на Ближнем Востоке, кроме того, главные игроки региона в виде Саудовской Аравии и Ирана активно идут на контакт с Москвой.

"Вот это все вкупе говорит о том, что США сейчас царапаются за то, чтобы каким-то образом тоже закрепить за собой или удержать какую-то позицию геополитического игрока на Ближнем Востоке. С каждым днем удается это им все хуже и хуже", — сказал он.

Шхагошев также заявил, что ОЗХО своими действиями не вызывает доверия.

"Абсолютное недоверие к этой организации сейчас. Особенно к известному случаю применения якобы химического оружия со стороны Асада. Когда мы имеем факт, что людей начали госпитализировать около 20 человек буквально до того, как произошла эта якобы химическая атака", — заявил политик.

Парламентарий подчеркнул, что "здесь ни в коем случае нельзя допускать любительского отношения, нужен очень серьезный разбор". Однако в свое время представители этой организации "отказались выехать на место и прямо там разбираться тем, кто применил это химическое оружие".

"Архитекторы и режиссеры Хиросимы и Нагасаки, бомбежки Югославии, Ирака, в конце концов, Ливии обвиняют Россию, нас в бездушности. Ну конечно — тут без комментариев", — заключил Шхагошев.