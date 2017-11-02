Рябков: США безосновательно обвиняют власти Сирии в применении химоружия

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. США безосновательно обвиняют сирийские власти в применении химического оружия в Хан-Шейхуне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что в четверг на межведомственном брифинге Россия представит "реальную картину того, что там произошло".
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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