Рябков: США безосновательно обвиняют власти Сирии в применении химоружия

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. США безосновательно обвиняют сирийские власти в применении химического оружия в Хан-Шейхуне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши американские коллеги безосновательно, как я считаю, обвинили правительство Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в четверг на межведомственном брифинге Россия представит "реальную картину того, что там произошло".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Тем не менее, США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, как они утверждают, была проведена атака на Хан-Шейхун.

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