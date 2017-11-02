Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Асбинат-эс-Сугра провинции Дамаск, местному населению раздали продовольствие общим вес — 1,7 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 141 жителю.
По линии ООН проведено три гуманитарных конвоя: в населенные пункты Телль-Бисса провинции Хомс, Телль-Амрапровинции Хама и Телль-Гехаб провинции Деръа доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 253 тонны.
Уточняется, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Аль-Хышма провинции Хомс и Тайбет-эль-Имам провинции Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2263.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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