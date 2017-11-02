Россия проведет консультации с ООН по конгрессу нацдиалога Сирии

КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Москва намерена продолжать консультации по созыву Конгресса национального диалога Сирии с участниками астанинского процесса и ООН, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Ещё многие вопросы не обговорены окончательно не только с сирийцами, но и с некоторыми нашими внешними партнёрами. Я имею в виду с естественными участниками процесса — Астана, ООН. Так что, работа продолжается", — сказал он журналистам.

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