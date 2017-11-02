Израильские военные отказались отвечать на сообщения об авиаударе по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Израильская военные отказываются комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему.

Источники в силовых структурах Ливана и Сирии сообщили РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля, находясь в ливанском воздушном пространстве, атаковали объекты на территории провинции Хомс, а сирийские ПВО открыли ответный огонь.

"На данный момент мы отказываемся от комментариев", — сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В середине октября израильская авиация уничтожила сирийскую зенитную батарею в ответ на выпущенную ею ракету. Израильские власти признают, что десятки раз наносили удары по Сирии, и чаще всего объясняют их необходимостью сорвать переправку оружия проиранскому движению ливанских шиитов "Хезболлах", чьи военизированные формирования сражаются на стороне сирийского президента Башара Асада.

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