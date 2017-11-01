Более 50 сирийцев за сутки возвратились в свои дома

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. За сутки 55 сирийцев возвратились в свои дома в Сирии, оставленные с началом боевых действий, сообщает в среду российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"За сутки в места постоянного жительства возвратились 55 человек. В провинции Алеппо – 29 человек, Хомс – 17 и Риф Дамаск – девять человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Сирии и органы местного самоуправления провинций и населённых пунктов продолжают оказывать необходимую помощь и содействие жителям, вернувшимся в свои дома. Продолжается совместная работа Центра по примирению враждующих сторон и Комитетов национального примирения зон деэскалации по развитию мирного процесса в Сирии. В результате работы Центра по примирению враждующих сторон подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё одного населённого пункта в провинции Хомс.

Сообщается, что Российская Федерация продолжает оказание гуманитарной помощи сирийскому народу. Российским Центром по примирению враждующих сторон доставлена гуманитарная помощь жителям населённого пункта Асбинат Эс-Сугра провинции Риф Дамаск, общим весом 1700 килограммов. Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов, включающих сахар, рис, мясные консервы, чай. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 94 местным жителям, в том числе 28 детям.

Добавляется, что правительственными силами Сирии вместе с российским Центром по примирению обеспечена безопасность проведения гуманитарного конвоя ООН. Гуманитарная помощь доставлена 13 рефрижераторами в населённый пункт Телль-Гехаб провинции Деръа, находящийся в зоне деэскалации № 4.

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