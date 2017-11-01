США внесли в санкционный список союзников "Ан-Нусры"* в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США сообщил о внесении в санкционный список террористической группы, действующей в Сирии вместе с группировкой "Джебхат Ан-Нусра"*.

По информации ведомства, речь идет о группировке "Бригады Марвана Хадида" (Marwan Hadid Brigades), которая уже находится в санкционном списке США под именем "Бригады Абдалы Аззама". Под первым именем группа действует в Сирии, а под вторым известна в Ливане.

"Госдепартамент пришел к выводу, что группа действует в Сирии под названием "Бригады Марвана Хадида", которая осуществила нападения совместно с "Фронтом Ан-Нусра" и участвовала в подготовке террористов в одном из лагерей в Сирии", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, изначально "бригады" действовали отдельно, но в январе 2014 года "Бригады Марвана Хадида" объявили об объединении с ливанской группировке.

Отмечается, что "Бригады Марвана Хадида" действуют в сирийской провинции Хама.

*Террористическая организация, запрещенная в России.