Сирийская соцпартия позитивно смотрит на проведение конгресса нацдиалога

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сирийская социальная националистическая партия (ССНП) смотрит позитивно на проведение в России конгресса национального диалога и уже получила свое приглашение, сообщил в среду РИА Новости представитель партии Тарек аль-Ахмад.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. МИД России опубликовал список из 33 приглашенных организаций, в него вошла ССНП.

"Честно говоря, мы смотрим на конференцию позитивно, мы к этому призывали всегда на встречах с МИД России… Мы хотим принять участие в том смысле, что сами всегда призывали к такого рода конференции, а не по типу Женевы. Однако в том, что касается остальных деталей, нам нужно провести заседание политбюро, чтобы определить остальные моменты", — заявил аль-Ахмад.

Он добавил, что партия получила приглашение в среду.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.