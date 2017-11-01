Турецкая партия считает важным участие курдов на сирийском конгрессе в Сочи

АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Турецкая прокурдская "Партия демократии народов" (ПДН) считает необходимым получение курдами слова на конгрессе национального диалога Сирии, так как кризис в стране нужно решить через участие всех его сторон, заявил РИА Новости представитель партии Айхан Бильген.
"Необходимо представительство всех сторон, которые обладают позицией и позитивным подходом к построению Сирии, в которой возможно сосуществование. Поэтому "Демократический союз" представляет некую социальную реальность, и необходимо дать ему шанс сказать свое слово за столом (переговоров)", — заявил Бильген.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара не видит проблем в приглашении на конгресс национального диалога Сирии курдов как представителей населения Сирии, но считает PYD террористической организацией и выступает против ее участия в переговорах.
Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
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