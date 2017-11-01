Сирийская "Партия молодежи" оценила работу конгресса национального диалога

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. Сирийская "Партия молодежи за строительство и изменение" видит широкие возможности в конгрессе национального диалога, так как в список приглашенных попали многие силы, ранее исключенные из процесса урегулирования, заявил РИА Новости член политбюро партии Джавад Машхадия.

Конгресс нацдиалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса. МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций, включая "Партию молодежи".

"Мы как партия видим в этом шаге широкие ворота из-за приглашения большинства сил, особенно тех сил и партий внутри Сирии, которые были исключены из большинства других встреч и конференций, на которых обсуждалось сирийское досье", — заявил Машхадия.

Он отметил, что "Партия молодежи" приедет на конгресс со своим подготовленным видением и считает, что все участники должны договориться по спорным вопросам, чтобы "спасти Сирию", обеспечить сирийцам "достоинство и права" и избавить их от войны и терроризма.

"Те, кто откажется от приезда в Сочи, объявят о своей враждебной позиции в отношении сирийского урегулирования и достижения согласия по дорожной карте мирного решения. Отсутствующие направят единственное послание, что ими руководят их спонсоры и покровители из стран, которые не хотят для сирийцев лучшего завтра", — заявил он.

Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1,5 тысячи представителей различных сирийских общин. От участия также отказалась платформа "Эр-Рияд" (Высший комитет по переговорам, ВКП).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не считает отказ ВКП окончательным и продолжит обсуждать участие сирийской оппозиции с теми, кто может оказать на нее влияние.

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