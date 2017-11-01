Группа "Каир" сирийской оппозиции приветствует конгресс нацдиалога

КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Группа "Каир" сирийской оппозиции приветствует конгресс национального диалога, который пройдет в Сочи 18 ноября, в качестве шага к политическому переходу в рамках урегулирования в стране, сообщил РИА Новости член платформы Фирас аль-Халиди.
Он добавил, что каирская группа готова отнестись позитивно к "любому движению, которое осуществляет этот процесс и цели".
Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. От участия также отказалась платформа "Эр-Рияд" (Высший комитет по переговорам, ВКП). Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1,5 тысячи представителей различных сирийских общин.
Конгресс нацдиалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.