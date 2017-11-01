Группа "Каир" сирийской оппозиции приветствует конгресс нацдиалога

КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Группа "Каир" сирийской оппозиции приветствует конгресс национального диалога, который пройдет в Сочи 18 ноября, в качестве шага к политическому переходу в рамках урегулирования в стране, сообщил РИА Новости член платформы Фирас аль-Халиди.

"Мы за любую конференцию, которая проводится для достижения политического перехода и процесса согласно резолюции ООН 2254 и 2118, коммюнике Вены и Женевы-1 и 2 и других, имеющих к этому отношение", — заявил оппозиционер.

Он добавил, что каирская группа готова отнестись позитивно к "любому движению, которое осуществляет этот процесс и цели".

Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. От участия также отказалась платформа "Эр-Рияд" (Высший комитет по переговорам, ВКП). Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1,5 тысячи представителей различных сирийских общин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не считает отказ ВКП окончательным и продолжит обсуждать участие сирийской оппозиции с теми, кто может оказать на них влияние.

Конгресс нацдиалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.