Рябков: Россия обсудит участие оппозиции в конгрессе по нацдиалогу Сирии

СОЧИ, 1 ноя – РИА Новости. Россия не считает окончательным отказ Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции от участия в конгрессе национального диалога Сирии, который пройдёт в Сочи 18 ноября; будет продолжать обсуждение вопроса участия сирийской оппозиции с теми, кто может оказать на неё влияние, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы продолжим обсуждение этого вопроса и работу со всеми вовлечёнными сторонами…То, что сейчас объявлено, подобного рода сигналы со стороны непримиримой оппозиции, в разных ситуациях поступали и в прошлом, я думаю, что это не точка. И мы во взаимодействии с теми, кто имеет более реальное влияние на непримиримую оппозицию, все-таки сможем постепенно двигаться в направлении, которое понятно, с учётом итогов Астаны и тех наработок, которые были сформированы в Женеве в ходе предыдущих раундов переговоров", — сказал Рябков журналистам.

Конгресс нацдиалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1,5 тысячи представителей различных сирийских общин.

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