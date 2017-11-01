Астана поддерживает инициативы, направленные на решение конфликта в Сирии

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна поддерживает инициативы, направленные на решение конфликта в Сирии, а также отметил роль Иордании в переговорах, которые проходят в Астане.

По словам президента, в ходе встречи в столице Казахстана с королем Иордании Абдаллой II они обсудили ситуацию в Сирии, Ираке, Катаре.

"Сирийский кризис является одним из крупнейших источников конфликтов в данный момент. Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на решение данного конфликта", — сказал казахстанский лидер журналистам по итогам переговоров.

Он отметил, что "в результате переговоров в Астане уменьшилось количество насилия в Сирии и местное население получило возможность мирного существования".

"Астанинский процесс является дополнительной площадкой к переговорам в Женеве и показал свою эффективность. Мы хотим отметить роль, участие Иордании в астанинском процессе", — заявил Назарбаев.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле, сентябре и октябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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