Россия и Иран не имеют противоречий по Сирии, заявил Рябков

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. РФ и Иран не имеют никаких противоречий по Сирии, все возникающие вопросы решаются через диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

© Минобороны России Минобороны опубликовало видео удара "Калибрами" по террористам в Сирии "Как любой серьёзный международный игрок, Иран имеет собственные, чётко и явно выраженные интересы, в том числе и применительно к Сирии. Мы тоже имеем весьма объемную, конкретную и понятную повестку дня. Если где-то на стыке подходов России и Ирана по сирийским делам возникают какие-то вопросы, подчеркиваю, именно вопросы, ни о каких трениях, тем более противоречиях, речи быть не может… Но если есть вопросы, мы их решаем в рабочем ключе, через консультации, через диалог", — сказал Рябков журналистам.

Он напомнил, что РФ и Иран, наряду с Турцией, являются странами-гарантами в рамках астанинского процесса.

"То как работает процесс в Астане показывает, что у России и Ирана высокая степень взаимопонимания. Я уверен, что и сегодня, когда президент РФ будет в Тегеране, сирийская тема окажется в международном блоке среди основных", — добавил Рябков.

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