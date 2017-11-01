Россия и Иран не имеют противоречий по Сирии, заявил Рябков

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. РФ и Иран не имеют никаких противоречий по Сирии, все возникающие вопросы решаются через диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что РФ и Иран, наряду с Турцией, являются странами-гарантами в рамках астанинского процесса.
"То как работает процесс в Астане показывает, что у России и Ирана высокая степень взаимопонимания. Я уверен, что и сегодня, когда президент РФ будет в Тегеране, сирийская тема окажется в международном блоке среди основных", — добавил Рябков.
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