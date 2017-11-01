В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие – два, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Лалет-Мохаммед провинции Алеппо местному населению выданы 1,7 тонн продуктов, в населенном пункте Скальбия провинции Хама местному населению выданы 2 тонны продуктов.
В Минобороны добавили, что в течение суток медицинскую помощь получили 270 жителей САР.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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