В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие – два, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Лалет-Мохаммед провинции Алеппо местному населению выданы 1,7 тонн продуктов, в населенном пункте Скальбия провинции Хама местному населению выданы 2 тонны продуктов.

В Минобороны добавили, что в течение суток медицинскую помощь получили 270 жителей САР.