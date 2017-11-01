Россия направила ООН предварительные оценки последнего доклада миссии ОЗХО

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Россия направила в ООН предварительные оценки специалистов последнего доклада совместной миссии ОЗХО и ООН по расследованию инцидента в сирийском Хан-Шейхуне, сообщили в постпредстве страны при ООН.

"Россия распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН предварительные российские оценки седьмого доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР)", — говорится в сообщении.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ (запрещена в РФ) использовали иприт.

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