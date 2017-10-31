В Сирии за сутки обезвредили более трехсот взрывоопасных предметов

Специалист Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Специалист Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 300 взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено в городе Дейр-эз-Зор за сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"За сутки проверено 30 гектаров территории города и его окрестностей, три километра дорог, пять зданий, обнаружено и уничтожено 343 взрывоопасных предмета", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что Российским Центром по примирению враждующих сторон проведены три гуманитарные акции в провинциях Хама, Алеппо и Риф Дамаск.

"В населенный пункт Скальбия провинции Хама доставлена гуманитарная помощь общим весом две тонны. Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 27 местным жителям, в том числе 13 детям", — отметили в Центре.

Также в населенный пункт Лалет-Моххамед провинции Алеппо доставлена гуманитарная помощь общим весом 1700 кг. "Нуждающимся жителям выдано 300 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 177 местным жителям, в том числе 97 детям"- добавили в Центре.

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