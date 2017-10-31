АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. РФ надеется, что вооруженная сирийская оппозиция примет решение участвовать в конгрессе национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи, заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Конечно, сирийская оппозиция должна там участвовать по определению. Но, конечно же, как я уже ранее говорил, если будут какие-то предусловия, либо будет неконструктивный подход и оппозиция будет отказываться от приезда на это дело, значит, это будет означать, что они отказываются принять протянутую им руку помощи в поиске приемлемых путей решения сирийского кризиса. Нам, конечно, очень не хотелось бы, чтобы это произошло", — сказал он на пресс-конференции в Астане.

По его словам, Россия продолжит соответствующую работу с представителями сирийской вооруженной оппозиции, но если они не согласны с тем, что Сирия должна оставаться единым, суверенным, демократическим и светским государством, "то их присутствие, естественно, будет там нежелательным".

"Если человек против этих принципов, против единой Сирии, например, или участия в национальном диалоге, то он, конечно, туда и не приедет. Но тогда будем считать, что они рискуют остаться на обочине политического процесса", — подчеркнул Лаврентьев.

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