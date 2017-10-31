Лаврентьев: вопрос о правительстве нацединства Сирии будет поднят в Сочи

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Вопрос о правительстве национального единства Сирии может быть поднят на конгрессе в Сочи, но главное — конституционная реформа и выборы, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Вы знаете, мы не исключаем, что в какой-то степени вопрос о правительстве национального единства может будет подниматься на этом форуме национального диалога. Мы считаем, что наиболее важным является запуск именно конституционной реформы, то есть выработка проекта новой конституции, по которой пройдут как парламентские, так и президентские выборы, что нам кажется наиболее важным", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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